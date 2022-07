Herbst 1956: Oben, auf dem Kapfenberger Schlossberg wurde die Burgruine freigelegt und saniert. Unten am Stadtrand entstanden mehrere Wohnhäuser und – es waren die Arbeiten am Umfahrungstunnel voll im Gang. Auch an diesem 22. Oktober, einen Montag, waren Dutzende Arbeiter auf den Baustellen. Aber niemand bemerkte, dass in unmittelbarer Nähe, zwei Kinder auf bestialische Weise ermordet wurden.

Das Anwesen der bekannten Uhrmacher-Familie grenzte direkt an den Schlossberg. Dort wollten Klaus und seine Schwester Ursula Blumen pflücken und Herbstlaub sammeln. Doch die Kindern kehrten nicht zurück.