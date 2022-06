Homeschooling – während viele Eltern dieses Wort nicht mehr hören können, waren Coronamaßnahmen wie das Testen für andere erst recht ein Grund, ihr Kind daheim zu unterrichten. Häuslicher Unterricht ist in Österreich laut Verfassung erlaubt. Am Ende des Schuljahres muss eine „Externistenprüfung“ abgelegt werden. Diese laufen in der Steiermark seit 1. Juni bis zum letzten Schultag. Anmeldungen sind noch möglich.