Obst und Gemüse, Brot, Nudeln oder Joghurt: Jeden Tag bleiben Lebensmittel im Supermarkt übrig. Sie wandern zu Sozialmärkten und an Tafeln. Aber auch zu kommerziellen Lebensmittelrettern wie "Too Good To Go". Über eine App bietet man dort günstige Sackerln mit Essen an, das sonst im Müll landen würde.