Teuerungen, niemand kann das Wort mehr hören. Erst Corona, dann ein Krieg in Europa. Steigende Kosten werden erwartet oder sind vereinzelt bereits eingetreten. Wer "alles wird teurer" aber wirklich nicht hören will, sind jene Menschen, denen es ohnehin schlechter geht. So berichten sowohl Caritas als auch die VinziWerke, dass die aktuellen Umstände zu einer steigenden Nachfrage an Lebensmitteln führen.