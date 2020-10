Facebook

Appell der Politik zu Halloween: lieber zu Hause feiern © JenkoAtaman - stock.adobe.com

"Süßes oder Saures“ heißt es am 31. Oktober, also diesen Samstag, wieder. Saure Nachrichten muss man in Pandemiezeiten schon genug schlucken, Zeit also für etwas Süßes. In den Deko- und Spielwarengeschäften ist die Nachfrage nach Halloween-Artikeln jedenfalls ungebremst, nur Kostüme werden weniger gekauft – bleiben doch die großen Partys heuer aus. „Halloween findet definitiv statt. Die Leute kaufen vor allem Süßigkeiten und Deko-Artikel“, sagt Melanie Froschauer von der Grazer „Flying Tiger“-Filiale. Das Geschäft mit Halloween würde wider Erwarten gut laufen. Im Geschenkladen „Nanu Nana“ im Shopping Nord meint man: „Heuer hat nicht jede unserer Filialen Halloween-Artikel im Angebot, weil wir nicht wussten, wie sich die Lage entwickelt, aber die Nachfrage ist da.“ Auch bei „Kastner & Öhler“ und bei der „Spiel OG“ im Murpark sind vor allem Accessoires wie Vampirzähne oder Schminke begehrt.



Einen Vergleich zum Vorjahr traut sich kaum jemand zu ziehen, denn: Auch wenn die Nachfrage nach Kostümen reduzierter ist, so „kommt der große Ansturm meist erst am vorletzten Tag oder am 31. Oktober selbst“, heißt es.