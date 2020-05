Kleine Zeitung +

Erweiterung von ''BanHate'' App gegen Hass-Attacken im Netz jetzt auch für Fälle im realen Leben

Hass-Attacken sind nicht nur in der virtuellen, sondern auch in der realen Welt Teil des Alltags vieler Menschen. Nachdem App gegen Hass-Postings im Netz so stark genutzt wird, können damit jetzt auch Hass-Attacken in der echten Welt gemeldet werden.