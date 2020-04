Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Am 4. Mai werden die Schulen schrittweise geöffnet © Helmuth Weichselbraun

Von Normalbetrieb kann freilich noch keine Rede sein, wenn mit Mai die Schulen etappenweise wieder ihre Klassen öffnen. Masken, gesetzliche Abstandsregeln und Desinfektionsmittel werden zu einem wesentlichen Teil des Schulalltags. Wie ergeht es nun den steirischen Schulen bei der konkreten Umsetzung? Unzählige offene Punkte ortet etwa der Direktor einer Grazer Volksschule: „Für Eltern besteht ja die Möglichkeit, dass ihre Kinder an den sogenannten Hausarbeitstagen bei uns beaufsichtigt werden. Aber bitte wo? In unserem freien Turnsaal sind brandschutztechnisch etwa nur wenige Kinder zugelassen – es fehlen also die Räumlichkeiten, um die Betreuung gemäß den Vorgaben umzusetzen.“