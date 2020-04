Fast alle Schulen öffnen wieder am 18. Mai

Am 18. Mai dürfen die meisten Schüler in Österreich wieder in die Schule gehen. An diesem Tag öffnen alle Volks-Schulen und die Unterstufen in Gymnasien und Neuen Mittelschulen. Auch die Sonderschulen öffnen wieder. Für die restlichen Schüler beginnt der Unterricht nach Pfingsten am 3. Juni. Das hat Bildungs-Minister Heinz Faßmann angekündigt.