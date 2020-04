Facebook

Bis zu 3630 Euro kann die Strafe für ein Osterfeuer heuer ausmachen © Fuchs Jürgen

Ostern steht heuer ganz unter dem Eindruck der Corona-Ausnahmesituation. Es gelten weiterhin strikte Ausgangsbeschränkungen. Ab Dienstag gibt es aber erste Lockerungen bei Geschäften und Dienstleistungen. Wir halten Sie heute wieder den ganzen Tag lang über das Geschehen in der Steiermark auf dem Laufenden.

Die Zahl der bestätigten Covid-19-Fälle in der Steiermark liegt bei 1524 (laut Gesundheitsministerium; Stand Samstag, 21 Uhr).

in der Steiermark liegt bei 1524 (laut Gesundheitsministerium; Stand Samstag, 21 Uhr). 488 Personen galten Samstagabend in der Steiermark als genesen .

. In der Steiermark sind mittlerweile 76 Todesopfer zu beklagen - ihr Durchschnittsalter lag bei 81 Jahren.

zu beklagen - ihr Durchschnittsalter lag bei 81 Jahren. Es gelten weiterhin Ausgangsbeschränkungen für alle .

. Mehr als 2000 Anzeigen erstattete die Polizei bisher

erstattete die Polizei bisher Osterfeuer sind im ganzen Bundesland verboten.

sind im ganzen Bundesland verboten. Das Gesundheitstelefon 1450 nur für jene, die Symptome haben! Allgemeine Fragen richten Sie an Tel. 0800 555 621 .

für jene, die Symptome haben! Allgemeine Fragen richten Sie an . Die Hotline der steirischen Krisenintervention ist unter 0800 500154 (9 bis 21 Uhr) erreichbar.

ist unter erreichbar. Hotline für Eltern und Erziehungsberechtigte: 0676 8666 4668



und Erziehungsberechtigte: Hotline Sozialabteilung des Landes: 0800 20 10 10

des Landes: Pflege-Hotline des Landes : 0800 500 176 (8 bis 18 Uhr)

des Landes (8 bis 18 Uhr) Kostenlose ZEBRA-Sorgenhotline mit Dolmetsch 0800 799 702 (Montag bis Freitag, 9 - 12 Uhr).

0800 799 702 (Montag bis Freitag, 9 - 12 Uhr). Der Verein Traumahilfe Österreich bietet unter 01 413 00 44 telefonische Beratung für Menschen in Quarantäne oder Selbstisolation.

bietet unter 01 413 00 44 telefonische Beratung für Menschen in Quarantäne oder Selbstisolation. Die Caritas musste ihre Haussammlung für Steirer in Not stoppen. Wir wollen helfen: Spenden Sie unter dem Kennwort "Coronahilfe" an Steirer helfen Steirern.

Die Entwicklungen in der Steiermark vom Freitag, 10. April, können Sie an dieser Stelle detailliert nachlesen.

Die Ereignisse des Tages im Liveticker

21.30 Uhr. Mit Samstag, Stand 21 Uhr, betrug die Gesamtzahl der bestätigten Infektionen mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 in der Steiermark 1524. Das bedeutet ein Plus von 25 bestätigten Infektionen im Vergleich zum Vorabend.

Nachfolgend die Auflistung der bestätigten steirischen Sars-CoV-2-Fälle nach politischen Bezirken (in Klammer die Veränderung in den vergangenen 24 Stunden):

Bruck-Mürzzuschlag: 49 (-1)

Deutschlandsberg: 40 (+1)

Graz: 410 (+8)

Graz-Umgebung: 166 (+8)

Hartberg-Fürstenfeld: 287 (+5)

Leibnitz: 168 (+1)

Leoben: 23 (-)

Liezen: 79 (+1)

Murau: 5 (-)

Murtal: 31 (-)

Südoststeiermark: 47 (-)

Voitsberg: 94 (-)

Weiz: 125 (+2)

(Quelle: Gesundheitsministerium)

Die Anzahl der Todesopfer im Zusammenhang mit Covid-19-Erkrankungen in der Steiermark beträgt 76 Personen.

Mittlerweile gelten 488 Personen in der Steiermark als genesen. Das sind um 51 Personen mehr als 24 Stunden zuvor.

20 Uhr. Ein Hinweis: Wir streamen hier die Feier der Osternacht mit Bischof Krautwaschl.

19.59 Uhr. Die offiziellen Zahlen zum Coronavirus in Österreich sind auch am Samstag stabil geblieben: Aus den Spitälern wurden knapp über 1.000 Covid-19-Patienten vermeldet, die Zahl der Infizierten stieg um zwei Prozent auf 13.672, die Zahl der Toten um 5,6 Prozent auf 337 (Stand: 9.30 Uhr). Weltweit zählte man über 1,7 Millionen Infizierte und über 100.000 mit oder an Sars-CoV-2 Verstorbene.

19.28 Uhr. Die Landessanitätsdirektion Steiermark informiert über die Statistik in der Steiermark: Am Karsamstag sind drei weitere Personen, die mit dem Corona-Virus infiziert waren, verstorben. Mit Stand Samstag, 19 Uhr, sind in der Steiermark damit insgesamt 76 Personen im Zusammenhang mit dem Corona-Virus gestorben. Bei den neu gemeldeten Todesfällen handelt es sich um zwei Frauen (Jahrgänge 1943 und 1949) aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld und eine Frau (Jahrgang 1930) aus dem Bezirk Graz-Umgebung.

19 Uhr. Im Channel unserer Kulturredaktion findet gerade das wöchtliche Wohnzimmerkonzert statt. Teil drei bestreitet Schauspieler Wolfram Berger.

18.30 Uhr. Kollege Georg Michl hat seinen Ticker-Arbeitsplatz verlassen und sich einen wunderbaren Platz für die Osterjause gesucht - er sendet schöne Karsamstags-Grüße vom Schöckl:

Foto © Georg Michl

18.16 Uhr. Die Corona-Pandemie hatte zuletzt für eine vorübergehende Zwangspause auf den Großbaustellen im Murtal - wie überall - gesorgt. Das wird sich in den kommenden Tagen wieder ändern. Hier wird bald weitergebaut.

17.15 Uhr. Kinder können Verwandte und Freunde derzeit nicht besuchen. Die jungen Kreativen aus der Region Leoben grüßen stattdessen via Internet und Zeitung. Hier einige der nettesten Bilder:

Junge Künstler aus dem Bezirk Leoben: Kinder zeichnen ihre Grüße

16.07 Uhr. Ein Südosteirer ist bereits zu Ostern im Weihnachtsfieber. Bei Franz Hammer aus Fehring dreht sich auch in der Corona-Krise alles um Weihnachtskrippen. Wie jedes Jahr beginnt er in der Karwoche mit der Fertigung der kleinen Kunstwerke. Ewald Wurzinger hat sich mit dem Bastler unterhalten und holt ihn am Karsamstag vor den Vorhang.

16.04 Uhr. Sechs infizierte Personen aus der Steiermark wurde in der vergangenen Stunde dem Gesundheistministerium gemeldet. Somit ist die Zahl im Steirerland von gestern auf heute (Stand 16 Uhr) von 1499 auf 1521 gestiegen. Österreichweit sind 13.782 Infektionen bekannt.

15.55 Uhr. Für Vizekanzler Werner Kogler sind Spielberg-Geisterrennen durchaus "vorstellbar". Gerhard Nöhrer aus unserer Chefredaktion hatte als erster Jourrnalist in Österreich konkrete Informationen zu einem möglichen Formel-1-Start im Juli.

15.40 Uhr. Allen Hinweisen auf das Verbot von Osterfeuern zum Trotz, kam es in der Steiermark schon am Karfreitag zu unschönen Szenen. In St. Lorenzen im Paltental kam es am Karfreitagabend zu einem Feuerwehreinsatz: Trotz Osterfeuerverbot war ein Haufen in Brand gesteckt worden, noch dazu unbeaufsichtigt.

15.06 Uhr. Die Entwicklung der Infiziertenzahlen im Laufe des Karsamstags pro Region. In Summe sind nach Angaben des Gesundheitsministeriums in der Steiermark 1515 Personen positiv auf Covid-19 getestet worden. Zahlen zu genesenen und verstorbenen Personen werden erst in den Abendstunden veröffentlicht. Wir halten Sie auf dem Laufenden.

8 Uhr 13 Uhr 15 Uhr Bruck-Mürzzuschlag 50 48 49 Deutschlandsberg 39 40 40 Graz 402 408 408 Graz-Umgebung 158 160 160 Hartberg Fürstenfeld 282 282 285 Leibnitz 167 168 168 Leoben 23 23 23 Liezen 79 78 90 Murau 5 5 5 Murtal 31 31 31 Südoststeiermark 47 47 47 Voitsberg 94 94 94 Weiz 123 123 125 Summe 1500 1507 1515

14.52 Uhr. Immer wieder weisen Florianis aus dem gesamten Steirerland in den sozialen Medien darauf hin, dass Brauchtumsfeuer für das gesamte Jahr 2020 in der Steiermark verboten wurden und somit auch Osterfeuer zu unterlassen sind. In dem Erlass des Landes Steiermark ist auch zu lesen: Für den Fall, dass das Verbot des Verbrennens von biogenem Material im Freien missachtet wird, drohen Geldstrafen von bis zu € 3630 nach § 8 Bundesluftreinhaltegesetz.

Die Helden der Berufsfeuerwehr Graz wünschen frohe - feuerfreie - Ostern

14.45 Uhr. Die Tauben sind in Graz immer ein kontroversielles Thema. Nun ist die Debatte um die Vögle wieder entfacht und Bernd Hecke hat sich dem Thema angenommen: Droht den Stadttauben in den leergefegten Innenstädten der Hungertod? Zu sehen sind die Vögel im Zentrum kaum noch.

14.25 Uhr. Bischof Wilhelm Krautwaschl zelebrierte die Segnung der Osterspeisen. In Kooperation mit dem ORF brachte die Kleine Zeitung die Zeremonie zu den Menschen nach Hause. Hier können Sie die Segnung noch einmal ansehen.

Am Abend übertragen wir ab 20 Uhr die Feier der Osternacht, am Ostersonntag dann ab 10 Uhr die Feier der Auferstehung des Herrn. Den Abschluss bildet die Übertragung der Emmaus-Andacht am Ostermontag ab 17 Uhr.

13.50 Uhr. Im Video: Auch über Ostern für uns im Einsatz - Die Corona-Helden beim Roten Kreuz. DANKE!!!!

Michael Wappl hat Zivildiener und Rettungssanitäter Christoph Michelitsch getroffen und sich mit ihm unterhalten.



+

13.43 Uhr. Zahlen, Daten, Fakten - So ist die Steiermark auf die nächste Coronawelle vorbereitet. Reichen die Intensivbetten und die Beatmungsgeräte aus? Und wie gut sind die Versorgungszentren außerhalb der Spitäler aufgestellt? Didi Hubmann hat sich die Situation in der Steiermark genau angesehen.

13.10 Uhr. Das Gesundheitsministerium hat die neuen Zahlen der Infaktionen bekannt gegeben. In der Steiermark gab es einen leichten Anstieg von 1499 auf 1507.

Bruck-Mürzzuschlag 48

Deutschlandsberg 40

Graz Stadt 408

Graz-Umgebung 160

Hartberg-Fürstenfeld 282

Leibnitz 168

Leoben 23

Liezen 78

Maurau 5

Murtal 31

Südoststeiermark 47

Voitsberg 94

Weiz 123

13.05 Uhr. Karlheinz Tscheliessnigg im Interview mit Redakteur Didi Hubmann. Der Kages-Vorstand über Viren, die uns bedrohen, wie das Coronavirus die Medizin verändert und in welchen Situationen er an seine persönliche Grenze gestoßen ist.

Sie haben als Arzt die steirische Medizin geprägt. Von der ersten Herztransplantation bis zur steirischen Spitalsreform. Jetzt kommt ein Virus, das alles verändert. Haben Sie je eine Erkrankung mit so einer Wucht erwartet?

KARLHEINZ TSCHELIESSNIGG: Wir haben 2014/2015, als Ebola ein Thema war, die ersten Pläne gemacht, wie man so ein Infektionszentrum für ganz Österreich hätte aufbauen müssen. Aber das war eine andere Situation, das hätte uns jetzt nichts geholfen. Mit Covid-19 muss man das ganze System überdenken. Ich bin mir sicher, dass wir das schaffen. Aber es wird nicht das letzte Virus sein, mit dem wir zu kämpfen haben.

Hier geht es weiter . . .

13.00 Uhr. Was tut sich in Graz? Daniela Brescakovic, Moritz Linni und Ulrich Dunst haben sich umgesehen.

Bauermarkt: Lokalaugenschein in Graz

12.24 Uhr. In gut 45 Minuten beginnt die Segnung der Osterspeisen mit Bischof Wilhelm Krautwaschl. Hier gibt es ab 13.10 Uhr den Livestream.

11.54 Uhr. Die Bühnen Graz und das Theaterservice näht derzeit Schutzmasken für die Pflegehäuser der Caritas in Graz.

Die Bühnen Graz/Theaterservice näht derzeit Schutzmasken für die @CaritasAustria - Pflegehäuser in Graz. Im Portrait: Nora Schmid, Iris Laufenberg, Herbert Beiglböck, Wolfgang Hülbig, Claudia Vogeltanz, Günter Riegler. @opergraz @SchauspielhausG pic.twitter.com/VHeZtejU7U — Günter Riegler (@GuenterRiegler) April 10, 2020

11.45 Uhr. Das sind wieder einmal gute Neuigkeiten aus dem steirischen Osten: Kommenden Mittwoch öffnet die Fürstenfelder Konditorei "Marianna backt" nach der Zwangspause wieder ihre Pforten.

Kostenloser digitaler Marktplatz Unser digitaler Marktplatz unter dem Motto #regionalkaufen soll regionale Anbieter und Kunden zusammenbringen. Unter www.kleinezeitung/regionalkaufen sind Geschäftstreibende gelistet, die Zustellung oder kontaktlose Selbstabholung bieten.

11.17 Uhr. Das Gesundheitsministerium meldet 140.975 Testungen in Österreich. Davon wurden 13.561 Personen positiv getestet. In der Steiermark wurden in den vergangenen Stunden keine neuen Erkrankungen auf der Plattform des Ministeriums gemeldet. Der Stand bleibt bei 1499 Infizierten.



Gemeinsam schaffen wir es, die Kurve flach zu halten! Dabei sind die Osterfeiertage entscheidend. Nach Ostern wird es eine Zeit geben, die Familien und Lieben zu treffen. Also halten Sie noch durch! pic.twitter.com/Z1EtLXCbJm — Gesundheitsministerium (@bmsgpk) April 11, 2020

10.55 Uhr. Auch wenn die Lieben zu Ostern nicht zu Besuch kommen dürfen, die Technik verbindet trotzdem. Die rund 1500 Bewohner der 25 Volkshilfe Pflegeheime leben zwar abgeschottet, durch neu angeschaffte Tablets kommt die Familie aber "virtuell" zu Besuch. "Damit die Verbindung gut klappt, werden die Bewohner bei den Videotelefonaten durch technisch versierte Mitarbeiter aus allen Berufsgruppen, den Zivildienern und Verwaltungsmitarbeiter persönlich unterstützt", sagt Hausleiterin Franziska Pieber (Volkshilfe Seniorenzentrum Graz-Eggenberg). Über Tablet-Spenden würden sich Volkshilfe und Bewohner sehr freuen.



Bewohnerin Sieglinde Malle bei ihrem ersten Videotelefonat mit ihren Enkerln Thomas und Johannes Foto © kk

10.25 Uhr. Bewerbe und Veranstaltungen sind aktuell verboten. Daher "flüchten" immer mehr Aktive in die virtuelle Welt und stellen sich im Netz dem Wettkampf. So auch die Radsportler und ab 10.30 Uhr steht das zweite Rennen der eBundesliga an. Alle Informationen und den Livestream hat die Sportredaktion für Sie. Der Sieg im ersten Rennen ging durch Kathi Machner und Felix Ritzinger in die Steiermark.

Mehr zum Thema Pro und Contra eSports Digitaler Segen oder Fluch für den Sport?

9.46 Uhr. Ein Faktencheck von Weiz-Redakteurin Ulla Patz. Was ist an dieser Geschichte dran?

Foto © (c) Maridav - stock.adobe.com (Maridav)

Eine Frau soll mit dem Auto von ihrem Wohnsitz nach Heilbrunn zu einer Freundin gefahren sein und mit dieser einen Spaziergang unternommen haben – mit mindestens einem Meter Abstand dazwischen. Eine Polizeistreife soll die Frau aufgehalten und eine Strafe von 600 Euro kassiert haben.

>>>Hier geht es zum Ergebnis der Nachforschungen<<<

9.23 Uhr. Wie in ganz Österreicher werden auch in der Steiermark über das Osterwochenende die Zahl jener Schüler, die nicht am Homeschooling teilnehmen konnten, erhoben. Um Endgeräte für Pflichtschüler bereitzustellen, müsste wohl das Land einspringen, hieß es aus der steirischen Bildungsdirektion. Die Situation in Österreich im Überblick finden Sie Hier.

9.15 Uhr. Redakteurin Bettina Kuzmicki hat mit den Expertinnen und Experten von "Go-On" - dem Kompetenzzentrum für Suizid-Prävention in der Steiermark gesprochen. Was tun, wenn die Corona-Krise überfordert? Wenn Sorgen und Ängste den Alltag begleiten. Experten raten: im Zweifelsfall Hilfe zulassen.

8.33 Uhr. Die aktuelle Situation ist für viele Branchen ein Desaster und existenzbedrohend. Mit einem Brandbrief wandte sich nun die Eurogast Österreich-Gruppe dieser Tage an die Bundesregierung: Der Gastronomiehandel sei "hochgradig existenzbedroht", alleine die Eurogast-Gruppe habe Umsatzeinbußen bis zu 95 Prozent. In deren Lagern stapelt sich "ablaufgefährdete Ware im Wert von 60 Millionen Euro", täglich müssten Lebensmittel "im Wert von mehreren 100.000 Euro" vernichtet werden. Die Einkäufe von Privatpersonen in den Märkten könne das nicht aufwiegen - Veronika Höflehner hat recherchiert.



8.20 Uhr. Die Grazer Bäcker und ihr Kampf ums Überleben! Mit den Bäckereien Wölfl und Strohmayer sperren wieder zwei renommierte Grazer Betriebe zu. Damit gibt es in der Stadt nur noch einige wenige traditionelle Unternehmen. Die Zusammenfassung von Verena Schaupp und Thomas Wieser.

Abrechnung des Bäckermeisters Die "Geiz ist geil"-Gesellschaft und Schuld der Konsumenten

Vor allem auch zu Ostern zeigt sich, wie wichtig den Steirern ihr gutes Brot ist. Am heutigen Karsamstag stellen sich die Menschen in Graz lange für Pinze und Co. an. Die Schlangen vor den Geschäften sind bis zu 30 Meter lang - auch, weil sich die Wartenden an den Mindestabstand halten. Kollege Ulrich Dunst warte am Ende einer Schlange und hat ein Foto in die Redaktion geschickt.

Kollege Urlich Dunst wartet Foto © Dunst

8.10 Uhr. Ab heute kann die Polizei bei Verstößen gegen gewisse Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Epidemie auch Organmandate ausstellen. Wer etwa Mund und Nase nicht mit Maske oder Schal bedeckt, dem droht in Zukunft eine Strafe von 25 Euro. Bei allen anderen Verstößen sind 50 Euro fällig. Das betrifft das Nichteinhalten der Ausgangsbeschränkungen, wie das Betreten von Gebieten, die unter Quarantäne gestellt worden sind oder von eigentlich geschlossenen Läden.

8.05 Uhr. Die Zahlen blieben über Nacht unverändert. Im Vergleich zum Vorabend sind in der Steiermark keine neuen Infektionen gemeldet worden. Um 8 Uhr gab es am Karsamstag insgesamt 1499 Infizierte, 437 wurden bislang als genesen gemeldeten und 73 Menschen verstarben.

Bruck-Mürzzuschlag: 50

Deutschlandsberg: 39

Graz: 402

Graz-Umgebung: 158

Hartberg-Fürstenfeld: 282

Leibnitz: 167

Leoben: 23

Liezen: 78

Murau: 5

Murtal: 31

Südoststeiermark: 47

Voitsberg: 94

Weiz: 123



7.45 Uhr. Zwölf Anzeigen gingen bislang bei der Bezirkshauptmannschaft Murau ein - allesamt an Skitourengeher, wie Kollege Raphael Ofner herausgefunden hat. In der gesamten Region wurden bislang 60 Personen wegen Nichteinhaltung der Corona-Schutzmaßnahmen angezeigt. Die volle Geschichte finden Sie hier.

7.30 Uhr. "Trotz der Strapazen während der Corona-Krise liebe ich meinen Beruf", sagt Doris Feuchter. Die "Steirerin des Tages" führt ein kleines Lebensmittelgeschäft, ist Ortsbäuerin und im Vereinsleben engagiert. Im Herbst spielt sie die Hauptrolle in einer Jelinek-Uraufführung. Redakteurin Sarah Ruckhofer hat mit ihr gesprochen - hier lesen Sie mehr

6.30 Uhr: Keine Osterfeuer! Die Freiwillige Feuerwehr Lannach bringt es auf den Punkt. Osterfeuer sind heuer aus mehreren Gründen absolut zu unterlassen.