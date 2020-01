Derzeit ist in Südösterreich noch kein Coronavirus-Fall bekannt.

Untersuchungen zum Coronavirus © APA/dpa/Christophe Gateau

Fieber, Schnupfen, Gelenkschmerzen – die Symptome von Coronavirus und Influenza bzw. grippalen Infekt sind ähnlich, weiß Landessanitätsdirektorin Ilse Groß. Wobei: „Vorrangig gefährdet sind jene Menschen, die in den vergangenen 14 Tagen in China waren bzw. mit solchen Reisenden Kontakt hatten.“ In der Steiermark gab es bis Sonntag keine Meldung über eine Infektion. Die Landessanitätsdirektorin: „Hier ist es sicherlich von Vorteil, dass es keine direkte Flugverbindung zwischen China und Graz gibt.“