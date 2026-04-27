Die Hauptausschreibung für Lehrkräfte für das kommende Schuljahr hat begonnen. Bundesweit sind mehr als 6200 Stellen ausgeschrieben, wie die Bewerbungsplattform des Bildungsministeriums aufzeigt. Die Bewerbungsfrist geht am 8. Mai zu Ende. Quereinsteiger müssen eine abgeschlossene Zertifizierung vorweisen.

Die meisten Pädagoginnen und Pädagogen werden in Österreich an Volksschulen und an berufsbildenden mittleren und höheren Schulen (BMHS) gesucht (je 1500), gefolgt von Mittelschulen (1400) und AHS (1300). Nach Bundesländern besteht der höchste Bedarf in Wien (2100), gefolgt von Nieder- und Oberösterreich (je 900). Die Steiermark hat rund 400 Stellen zu vergeben, in Kärnten sind es 200. Dazu kommen noch etwas mehr als 200 Stellen in den Zentrallehranstalten bzw. Praxisschulen an den Pädagogischen Hochschulen.

104 Treffer listet die Suche nach freien Stellen an steirischen Volksschulen auf. Beispielhaft: In der Praxisvolksschule der Pädagogischen Hochschule in Graz sind es elf und in der Praxisvolksschule der Privaten Pädagogischen Hochschule Augustinum fünf. Vier Bewerbungsmöglichkeiten weist die VS Fischerau in Graz-Gösting auf, ebenso viele in der VS Triester. Drei sind es jeweils in der Volksschule St. Michael in der Obersteiermark, in der VS Franz Jonas in Kapfenberg, der VS Trofaiach (Peter Rosegger) und in Bad Aussee.

Hinweis: Eine Ausschreibung ist nicht mit einer freien Vollzeitstelle gleichzusetzen.

Auf Ebene der Mittelschulen finden sich 104 Ausschreibungen. Darunter 21 für die Praxismittelschule der Pädagogischen Hochschule (Graz). Und exemplarisch: Sieben Bewerbungsmöglichkeiten weist die MS Fehring auf und sechs die Mittelschule Kirchberg an der Raab. Drei sind es in der MS Deutschlandsberg, ebenso wie in der De-La-Tour-Schule Seiersberg oder jener in Langenwang.

AHS und Bezirke

Auf eine Ebene darüber sind 256 Lehrer- und Lehrerinnen-Dienstposten im Bundesschulbereich (AHS und berufsbildende mittlere und höhere Schulen) zu vergeben.

Die Bezirke betrachtet, haben Graz, Graz-Umgebung und Voitsberg den größten Bedarf. Eine Rolle spielt dabei auch das Chancenbonusprogramm. Und die Fächer? Sowohl an Gymnasien als auch an Pflichtschulen ist Personal für Deutsch, Mathematik, Englisch sowie Bewegung und Sport (Mädchen) gefragt.

Die letzte Ausschreibung ist das freilich nicht. Eine weitere ist am 10. Juni (Frist bis 17. Juni), die zweite am 26. August (bis 2 September).