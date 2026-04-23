Mehr Menschen, mehr Betriebe, wachsende Herausforderungen: Die Bezirkshauptmannschaft Leibnitz hat erstmals eine Leistungsbilanz präsentiert – und die zeigt: Der Boom im Bezirk lässt die Belastung quer durch alle Verwaltungsbereiche steigen. „Verwaltung ist modern, Verwaltung ist im ständigen Wandel. Verwaltung ist eine Herausforderung“, sagte die neue Bezirkshauptfrau Karin Wiesegger-Eck anlässlich der Präsentation. Von Kindeswohlgefährdungen über Tierseuchen bis zu Waldschäden werde sichtbar, wie sehr eine Wachstumsregion ihre Behörden fordere, so Wiesegger-Eck.

Wachstum geht weiter

Der Bezirk Leibnitz weist nach Graz und Graz-Umgebung die drittgrößte Bevölkerungsdichte der Steiermark auf. Prognostiziertes Wachstum bis 2040: bis zu 12 Prozent. Als Gründe nennt Wiesegger-Eck die hohe Lebensqualität und die starke wirtschaftliche Entwicklung.

Bezirkshauptfrau Karin Wiesegger-Eck machte bei der ersten Leistungsbilanz der BH Leibnitz deutlich, wie stark das Wachstum im Bezirk auch die Verwaltung fordert © Land Steiermark/Resch

Am deutlichsten zeigen sich die gestiegenen Anforderungen laut Statistik im Sozialreferat, mit 47 Dienstposten dem größten Referat der Behörde. Gerade in der Sozialarbeit würden die Fälle nicht nur mehr, sondern auch schwieriger, betont Referatsleiter Michael Skoff: Allein die Mitteilungen über mögliche Kindeswohlgefährdung seien von 2014 auf 2025 um 23 Prozent gestiegen. „Unsere Arbeit ist oft nicht mit einem Bescheid erledigt“, sagt Skoff. Viele Familien müssten über Jahre begleitet werden.

Von Schlachthof bis Borkenkäfer

Im Veterinärreferat zeigen sich die Herausforderungen vor allem in der Dichte und Komplexität der Kontrollen, betont Amtstierarzt Wolfgang Florian. Einer der größten Schlachtbetriebe, intensive Schweinehaltung, Tiertransporte, Fleischbeschau und Fragen der Lebensmittelsicherheit würden den Bezirk Leibnitz besonders arbeitsintensiv machen. Zudem befinde man sich dauerhaft im Spannungsfeld zwischen Tierschutz, Landwirtschaft und der konsequenten Umsetzung gesetzlicher Vorgaben.

Im Forstfachreferat sorgen nach den Nassschneemengen vom 20. Februar vor allem Schneebruchschäden und der drohende Borkenkäferbefall für einen hohen Verwaltungsaufwand. „Ein weiterer wesentlicher Knackpunkt“ seien im Bezirk Leibnitz zudem die kleinteiligen Besitzstrukturen, sagt Referatsleiter Dietmar Forstner: 10,6 Prozent aller steirischen Waldbesitzer leben in der Region, 90 Prozent der Betriebe sind kleiner als zehn Hektar.