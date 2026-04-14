Feierlaune herrschte vor wenigen Tagen in Kumberg. Die Ärzte Hannelore Fauster, Barbara Schmidmayr und Maximilian Weinrauch feierten die neuen Ordinationsräumlichkeiten ihres Primärversorgungsnetzwerks Schöcklblick. Auf 300 m2 des ehemaligen Pfarrhofs können die Patientinnen und Patienten von Fauster bzw. Weinrauch umfassend behandelt werden. Schmidmayr ordiniert weiterhin in Gutenberg. Weitere Fixpunkte dieses Gesundheitsnetzwerks sind etwa Ergo-, Physiotherapie, eine Hebamme oder Psychotherapie.

Derzeit keine Kassenstellen ausgeschrieben

Fragezeichen stehen hingegen hinter den angekündigten, zusätzlichen steirischen Gesundheitszentren. Seitens der ÖGK sind nämlich derzeit „keine Kassenstellen für Primärversorgungseinheiten in der Steiermark ausgeschrieben“. Dabei sieht der Regionale Strukturplan Gesundheit bis 2030 mindestens 40 solcher Zentren vor, zudem zwei neue multiprofessionelle Facharztzentren. Wo es klemmt?

Es klemmt nicht, entgegnet man im Gesundheitsfonds Steiermark. Aktuell sind 26 Gesundheitszentren in Betrieb, vier weitere sollen noch heuer offiziell aufmachen. Das erste Zentrum wird (im Zeitraum Juli bis September) in Hart bei Graz sein, wo Stephanie Poggenburg und Julia Großmann ja bereits gemeinsam ihre „Hausärztinnenpraxis“ betreiben.

Drei weitere Zentren bis Jahresende

Für das vierte Quartal (Oktober bis Dezember) ist wiederum das Gesundheitszentrum auf der Laßnitzhöhe eingetaktet – von Christoph Grandits und Carolin Körbler, die dort bereits eine Gemeinschaftspraxis betreiben. In Lieboch wiederum sollen die Ärzte Johann Hörmann und Jasmin Blaschitz-Engel (Gruppenpraxis Medici) für das dortige Zentrum verantwortlich zeichnen. Und in Fürstenfeld Regine Brixel und Johannes Hammer.

Darüber hinaus sind die Standorte in Bruck an der Mur mit 2027 und Bad Mitterndorf (ab 2028) „für eine Umsetzung beschlossen und in Planung“. Weitere Standorte würden in der Sitzung der Krankenversicherungsträger und des Gesundheitsfonds fixiert.

Laut Strukturplan RSG soll unter anderem die Stadt Murau ein neues Gesundheitszentrum samt Kinderheilkunde und ambulanter internistischer Versorgung erhalten. Die Räumlichkeiten dafür wären da, über Ärzte oder Betreiber ist aber wenig bekannt. Womöglich steigt eine neue Tochtergesellschaft der Kages ein.