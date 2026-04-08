Die beiden Jugendlichen aus der Slowakei dürften am Ostersonntag hintereinander auf den Gleisen marschiert sein – in der Annahme, so zu ihrem Hotel in Schladming zu gelangen. Fatal: Sie bemerkten den Regionalzug nicht, wurden erfasst und weggeschleudert. Einer der Burschen erlitt schwere Kopfverletzungen, er musste mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 14 nach Klagenfurt ins Krankenhaus geflogen werden.

Seither wird er Klinikum Klagenfurt „intensivmedizinisch betreut“, teilte man bei den Kärntner Landeskrankenanstalten Kabeg mit. Der Zustand des 17-Jährigen würde weiterhin als „kritisch“ eingestuft.

Jugendliche hatten Zug nicht kommen hören

Der zweite Jugendliche war nach dem Unfall ansprechbar, er erlitt eine Bruchverletzung an den Schultern. Die Rettung brachte den jungen Mann in die Klinik nach Schladming, er wurde stationär aufgenommen.

Warum die Jugendlichen auf den Gleisen unterwegs gewesen waren? Der ansprechbare 17-Jährige gab an, dass ihre Handys nicht funktionierten und sie wegen fehlender Ortskenntnisse den Weg auf den Gleisen gewählt hatten. Den Zug hätten sie nicht kommen gehört. Die Angehörigen der beiden Jugendlichen und der Lokführer wurden vom Kriseninterventionsteam betreut.