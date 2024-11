Die Vita-Gala rückte am Donnerstagabend die Heldinnen und Helden der Pflege in den Mittelpunkt. Zum dritten Mal in Folge wurden steirische Pflegekräfte von der Kleinen Zeitung ausgezeichnet. Zuvor hatten mehr als 55.000 Publikumsstimmen und das strenge Auge einer Fachjury entschieden, wer sich über einen Preis freuen darf.

Bereits zu Beginn der Veranstaltung war die Wertschätzung für die Arbeit der Pflegekräfte deutlich spürbar. „Wir möchten unseren Kindern Werte wie Selbstbewusstsein, Empathie, Hilfsbereitschaft, Respekt und Verantwortung für ihr eigenes Handeln weitergeben. Das sind alles Werte, die man auch mit Menschen in der Pflege verbindet“, sagte Moderator Mathias Pascottini. Denn die Arbeit der Pflegekräfte sei der Ausdruck und die Verkörperung davon, was es heißt, ein guter Mensch zu sein. Auch Oliver Pokorny Mitglied der KLZ-Chefredaktion drückte seine Wertschätzung aus. „Menschen, die Positives leisten, machen die Gesellschaft aus“, sagte er auf der Bühne. Daher sieht er es auch als Aufgabe der Medien, proaktiv dagegen anzukämpfen, dass nur schlechte Nachrichten gute Nachrichten sind.

Verantwortung für Aus- und Weiterbildung

Mit der neuen Kategorie „Pfleger in Ausbildung“ stand bei der diesjährigen Vita-Gala auch die Aus- und Weiterbildung der Pflegekräfte im Fokus. „Die Zukunft unseres Gesundheitssystems wird von Expertinnen und Experten geprägt sein, damit das System weiterläuft“, sagte die Pflegedirektorin der Kages Eveline Brandstätter. „Unsere Auszubildenden und Studierenden sind unsere Zukunft, wir sind alle dafür verantwortlich, dass wir ihnen nicht nur fachlich zur Seite stehen, sondern sie auch emotional unterstützen“, meinte Barbara Harmtodt, Pflegedirektorin der Privatklinik Graz Ragnitz.

Als Preis durften die Siegerinnen und Sieger wie bereits im letzten Jahr eine Betonskulptur von Künstler Klaus Mosettig entgegennehmen. Die Wertschätzung für die Pflegekräfte spiegelt sich auch in einem reellen Wert in der Skulptur wider. Denn diese bildet die österreichische Alterspyramide ab, die von einem kleinen Goldbarren zusammengehalten wird, der die Pflegekräfte als gesellschaftliche Stütze symbolisieren soll.

Besonders emotional wurde es bei den Gratulationsvideos von Angehörigen und Arbeitgebern. Denn die Stars des Abends waren nicht die zahlreichen geladenen Ehrengäste, sondern die Pflegerinnen und Pfleger. Großen Jubel gab es beim LKH Hochsteiermark, der Caritas, der FH Joanneum, den Barmherzigen Brüdern und der Sanlas Holding. Besonders großen Grund zur Freude hatte aber die Volkshilfe, denn sie sicherte sich den Sieg in gleich zwei Kategorien.

Doppelter Sieg für die Volkshilfe

Am längsten auf ihren Preis warten musste wie bereits im letzten Jahr die Pflegerin des Jahres. Umso größer war die sichtliche Überraschung bei Bianca Hofer, als ihr Name auf der Bühne fiel. „Jetzt bin ich noch überraschter“, meinte sie. Für sie ist es bereits die zweite Vita, vor zwei Jahren gewann sie mit ihrem Team die Kategorie „Dream Team“. Neben dem Jubel richtet sie aber auch einen Appell an die Gäste: „Es ist nicht immer leicht, aber wir müssen irgendwann einmal aufhören zu jammern und anpacken.“ In dieselbe Kerbe schlug auch Gesundheitslandesrat Karlheinz Kornhäusl. „Wir könnten alle Geschichten erzählen, was gerade nicht läuft, aber bitte kehren wir doch das Positive nach außen“, sagte er auf der Bühne.

Reigen an Ehrengästen

Mit all den Siegern und Nominierten feierten auch zahlreiche Ehrengäste. Neben Styria-Vorstandsvorsitzendem Markus Mair, KLZ-Geschäftsführer Thomas Spann, Volkshilfegeschäftsführer Franz Ferner, FH-Joanneum-Geschäftsführer Martin Payer, Pflegedienstleiter der GGZ Jörg Hohensinner, Moveo-CMO Gerd Bacher, sowie Caritasdirektorin Nora Tödtling-Musenbichler. Auch Soziallandesrätin Doris Kampus und ÖVP-Klubobfrau Barbara Riener, sowie Patrick Minar von den Österreichischen Lotterien, Rot-Kreuz-Landesgeschäftsführer Andreas Jaklitsch, sowie Odilien-Institut-Geschäftsführerin Bettina Schifko applaudierten für die Pflegekräfte.

Die Sieger im Kurzporträt

Bianca Hofer: Pflegerin des Jahres

Sonja Karelly: Siegerin Kategorie „Begleiterin“

Wohngruppe Camillus: Sieger Kategorie „Dream Team“

Mark Fedl: Sieger Kategorie „Newcomer“

Lukas Reif: Sieger Kategorie „Pfleger in Ausbildung“

Roland Vanicek: Sieger Kategorie „Experte“

Rosalia Pall: Siegerin Kategorie „Vorbild“