Tränen der Freude kullerten über so manch eine Wange, das Strahlen in den Augen war unübersehbar, laut war der Jubel: Im Casineum Velden ging Donnerstagabend die dritte Auflage des Vita-Pflegeawards der Kleinen Zeitung über die Bühne. In den vergangenen Wochen wurde nominiert, abgestimmt und bewertet. Mit 36.800 Stimmen beim Online-Voting wurde in diesem Jahr in Kärnten ein neuer Rekord erreicht.

Hier sind die ersten Bilder der Preisverleihung:

Bei der Abschlussveranstaltung hatte das lange Warten ein Ende. Die Siegerinnen und Sieger der sechs Kategorien und der Sonderkategorie „Pfleger*in des Jahres“ wurden verlautbart und mit einem Preis geehrt. Sie stehen stellvertretend für alle Berufskolleginnen und -kollegen in Kärnten, die tagtäglich unermüdlich für die Patientinnen und Patienten im Einsatz sind - eine Tätigkeit die meist im Verborgenen ausgeübt wird.

Und das sind die Siegerinnen und Sieger der sechs Kategorien:

Vorbild: Julia Hutter, SeneCura Pflegezentrum

Pfleger*in in Ausbildung: Mohammad Alhaj, Diakonie de La Tour

Begleiter*in: Max Hudelist, Caritas Kärnten

Expert*in: Roswitha Paul, Caritas Kärnten

Newcomer*in: Stefanie Sudar, Caritas Team Lebensgestaltung

Dream Team: Pflegeteam Neurologie/IMC1, Kabeg

Höhepunkt der Preisverleihung war die Ehrung „Pfleger*in des Jahres“. In dieser Sonderkategorie ging Diplompfleger Markus Reschenauer von der Diakonie de La Tour als Gewinner hervor.