Auf das föhnig-warme Wetter in den Niederungen folgt am Mittwochnachmittag die große Abkühlung. Während der große Temperatursturz von zehn Grad in den Bergen bereits in der Nacht auf Mittwoch erfolgt ist, sind die niedrigeren Temperaturen in den Tälern noch nicht so stark zu spüren. Der Grund ist der Nordföhn, der in der Nacht vor allem durch die Südoststeiermark gefegt ist. Das zeigte sich in der Früh auch an den Temperaturen, in Radkersburg kletterten die Thermometer in den Morgenstunden auf 14 Grad.

Bis zu 15 Zentimeter Schnee

Damit ist in den nächsten Tagen auf jeden Fall Schluss. Denn in der Steiermark – allen voran in der Südoststeiermark – kündigt sich für die nächsten Tage eine weiße Schneedecke an. „Das spannende Ereignis ist von Donnerstag auf Freitag, hier sind sich die Wettermodelle noch nicht ganz einig, was die Niederschlagsmenge und die Temperaturen angeht“, sagt Hannes Rieder, von der Geosphere Austria. Wie dick die Schneedecke tatsächlich sein wird, hängt davon ab, ob es zwischenzeitlich regnet.

Entlang der südsteirischen Weinstraße darf man allerdings mit zwei bis zehn Zentimetern Schnee rechnen. Mit etwas Glück könnten es auch 15 werden. Auch in Graz stehen die Chancen auf eine dünne Schneedecke in der Nacht von Donnerstag auf Freitag nicht schlecht. „Desto mehr man Richtung Slowenien geht, umso mehr wird der Niederschlag“, lässt Rieder wissen.

Minus fünf Grad in der Landeshauptstadt

Eisig kalt wird es aber bereits Donnerstagfrüh. „Im Grazer Raum, gerade im Umland südlich von Graz können es morgen zapfige minus fünf Grad sein“, sagt Rieder. Denn während in der nördlichen Obersteiermark noch einzelne Schneeflocken fallen können, wird es im Südosten klar und eisig kalt. Am Donnerstagvormittag wird es in der Steiermark sonnig, ehe die Sonne am Nachmittag hinter einer dichten Wolkendecke verschwindet.

Am Freitag kehrt die Sonne schließlich wieder in die Steiermark zurück, allerdings begleitet von einem kräftigen Wind, der sich laut Rieder durch das gesamte Wochenende ziehen wird. „Vor allem auf den Bergen und in der Obersteiermark wird es windig“, meint Rieder. Die Temperaturverhältnisse drehen sich mit dem Wochenende um. Während es im Bergland wärmer wird und die Schneedecke zu schmelzen beginnt, bleibt es in den Niederungen bitterkalt.