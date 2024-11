„Das schöne Herbstwetter ist mit heute vorbei“, heißt es von Seiten der Geosphere Austria gegenüber der Kleinen Zeitung. Der Nebel im Grazer Becken, aber auch in Leoben und Umgebung sollte sich bald lichten und strahlend sonnigem Wetter den Vortritt lassen. Doch in den kommenden Tagen werden Tiefdruckgebiete aus der nördlichen Adria das Wetter in der Steiermark beeinflussen.

Montag

Das erste dieser kleineren Tiefs zieht in der Nacht auf Montag in die Steiermark und sorgt dafür, dass die neue Woche um den Nullpunkt beginnt. Achtung im Frühverkehr, es könnte rutschig werden. Im Ennstal und im Ausseerland kann es auch zu leichten Schneefällen bis in die Niederungen kommen. Im Laufe des Tages zeigt sich immer wieder die Sonne, aber auch Wolkenfelder ziehen durch – tagsüber sollte es aber trocken bleiben. Die Tageshöchsttemperaturen bewegen sich zwischen fünf und neun Grad.

Dienstag

Auch am Dienstag bilden sich Nebel und Hochnebel, vor allem in den Morgenstunden und im Laufe des Vormittags. Wenn sich diese auflösen, bedecken dichte Wolken den Himmel. Wie am Montag wird es auch am Dienstag den Tag über trocken bleiben. Die Tagestemperaturen liegen zwischen minus drei und sieben Grad.

Mittwoch

In der Nacht auf Mittwoch zieht ein erstes größeres Adriatief durch die Steiermark und es bringt verbreitet Niederschlag. Im Mürz- wie auch im Murtal liegt die Schneefallgrenze zwischen 600 und 800 Metern. Im Laufe des Tages beruhigt sich die Lage aber. Wirklich sonnig wird es Mitte der Woche nicht, die Temperaturen bewegen sich zwischen null und fünf Grad.

Donnerstag

Auch wenn die Frühtemperaturen sich in der gesamten Steiermark unter dem Nullpunkt befinden, wird der Tag sonniger und freundlicher. Meist ist es wolkenlos, erst gegen Abend ziehen einige Wolkenfelder durch. Die Temperaturen steigen auf maximal sechs Grad, im Murtal bewegen sie sich um den Gefrierpunkt.

Freitag

Am Freitag kann ein Adriatief, gepaart mit polarer Kaltluft in der gesamten Steiermark, zum Teil ergiebige, Schneefälle bringen. Zumindest zeigen das aktuell die Modelle von Geosphere, aber laut den Experten ist noch Vorsicht geboten, die Vorhersage für Freitag kann sich noch ändern.