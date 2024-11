Die Landtagswahl am 24. November in der Steiermark rückt in riesigen Schritten näher. Und die Themen könnten in den global turbulenten Zeiten auch hierzulande nicht vielfältiger sein. Vom Ausbau der A9 über die Mängel im Gesundheitswesen und der Elementarpädagogik bis zu sterbenden Ortskernen, dem Leitspital Liezen oder den drängenden Fragen im Asyl- und Integrationsbereich reichte die Bandbreite der Diskussionen in den vergangenen Wochen.