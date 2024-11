Der brisante Projektkontrollbericht des Landesrechnungshofes zum geplanten Leitspital in Stainach-Pürgg, den die Kleine Zeitung exklusiv enthüllt hatte, schlägt in der Endphase des Landtagswahlkampfes Wellen. FPÖ, Grüne, Neos und KPÖ wollen in einer Sondersitzung des Landtages intensiv über den an sich vertraulichen Bericht öffentlich reden – und die ÖVP mit Spitalslandesrat Karlheinz Kornhäusl, LH Christopher Drexler bzw. die SPÖ ins Visier nehmen.