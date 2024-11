Es war ein Balkonsturz im Juli, der Katze „Karamell“ zum Verhängnis wurde. Bei der unsanften Landung brach sich das Tier drei Beine, eine Operation war dringend notwendig. Bei der Abgabe in der Tierklinik Graz-Thalerhof betonte ihr Besitzer noch, wie wichtig ihm die rasche OP der heißgeliebten Katze sei, danach ward der Mann nie mehr gesehen. Er hatte einen falschen Namen und Adresse angegeben, die Rechnung blieb offen. „Karamell“ landete im Tierheim des Landestierschutzvereines in der Grazer Grabenstraße. „Ein typischer Fall“, so Tierheimleiterin Susanne Bräuer. „Die Katze musste an allen drei Beinen operiert werden, das kostet eine Stange Geld. Geld, das bei vielen einfach nicht mehr da ist in Zeiten, in denen alles teurer wird.“