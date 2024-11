Via Instagram meldete sich der Aktive Tierschutz Steiermark dieser Tage mit einem viel beachteten Posting zu Wort: „Wir sind zu dick, um mit ihr nach draußen zu gehen!“, steht da als Zitat zu lesen. Laut dieser Schilderung der Arche Noah soll die körperliche Fitness der ehemaligen Hundehalter zur Abgabe ihres Vierbeiners im Tierheim geführt habe. Nachsatz auf Instagram: „Wir haben schon viele Gründe gehört, aber der von Hündin Ammy ist wirklich spannend. Mal abgesehen davon, die Bewegung ist nicht der einzige Punkt, in dem der kleine Bologneser-Hund maßlos vernachlässigt wurde.“ Das zugehörige Bild zeigt ein neun Monate altes Hündchen in schlechtem Zustand samt dreckigem und verfilztem Fell und viel zu langen Krallen.