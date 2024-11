Seit 2010 präsentiert sich der gesamte Rettungsdienst des Roten Kreuzes in der Steiermark im bekannten Rot. Doch damit ist bald Schluss: Ab April 2025 sorgen deutlich mehr Gelb-Anteile für noch mehr Sichtbarkeit. Siegfried Schrittwieser, Präsident des Roten Kreuzes in der Steiermark: „Die neue Dienstbekleidung sorgt für erhöhte Sichtbarkeit bei fast 600.000 Einsätzen jährlich.“ Die neuen Uniformen leuchten nicht nur in Gelb, sondern bieten auch höhere Qualität, Tragekomfort und Funktionalität.

Neue Uniformen mit zwei Millionen gefördert

Die Sicherheit und das Wohlergehen der steirischen Rotkreuz-Mitarbeitenden ist auch dem Land Steiermark ein großes Anliegen. Die Erstausstattung der mehr als 6.000 freiwilligen und 900 beruflichen Sanitäterinnen und Sanitäter sowie von rund 600 Zivildienern wird daher seitens des Landes mit zwei Millionen Euro gefördert. Präsident Schrittwieser sagt: „Eine großartige Unterstützungsleistung, die auch eine Wertschätzung für die hervorragende Arbeit unserer Sanitäterinnen und Sanitäter darstellt und die ihnen ganz unmittelbar zugutekommt.“

Ab April 2025 im Einsatz

Ab April 2025 werden die neuen Uniformen eingesetzt. „Durch die Vorlaufzeit können wir einen möglichst raschen Wechsel im gesamten Rettungsdienst in der Steiermark garantieren“, erklärt Andreas Jaklitsch, Landesgeschäftsführer des Roten Kreuzes in der Steiermark. Jedenfalls gültig bleibt aber natürlich auch dann: „Wir haben die passende Jacke für alle Menschen in der Steiermark – in Rot und bald auch in Rot-Gelb“, so Landesgeschäftsführer Jaklitsch.