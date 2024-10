Vor ziemlich genau einem Jahr war Spatenstich für die neue Rotkreuz-Landeszentrale in Graz-Puntigam. In etwas mehr als einem Jahr will man den Bau eröffnen. Groß gefeiert wurde aber schon am Donnerstag: Zur Gleichenfeier im eben fertiggestellten Rohbau versammelten sich die Verantwortlichen vom Roten Kreuz, der Landes- und Stadtpolitik und viele Bauarbeiter, Handwerker und Ingenieure.