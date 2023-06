Eigentlich, so der Zeitplan, wollte man heuer schon einziehen in die neue Zentrale des Roten Kreuzes. So optimistisch man diesbezüglich im Jahr 2020 war, so sehr brachten die weltweiten Krisen und deren Folgen die Pläne durcheinander. Jetzt steht allerdings der neue Plan: Spatenstich heuer, Fertigstellung wohl 2025.