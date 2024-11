Blitzlichtgewitter im Grazer Schloßberg-Restaurant – an sich nichts Ungewöhnliches, das Objekt der Begierde liegt bei diesem Shooting auf dem Teller und will gekonnt in Szene gesetzt werden. Fotografiert wird für ein neues Wildfleisch–Rezeptheft der Steirischen Jägerschaft. Teamarbeit ist gefragt, Spitzenkoch und Geschäftsführer Christof Widakovich legt gemeinsam mit Fotograf Werner Krug Hand an. Durchaus eine Herausforderung, damit das, was für kulinarische Genussmomente sorgen soll, auch entsprechend im Bild „rüberkommt“.