„Wir fragen nicht nach – wer hier schlafen will, kann hier schlafen. Wir sind oft die letzte Chance!“ Jakob Url präsentierte am Dienstag die Grazer Caritas–Notschlafstelle am Eggenberger Gürtel. Am 4. November sperrt sie wieder auf. Zeitgleich nehmen auch Kältetelefon und Kältebus ihren Betrieb wieder auf. „Damit niemand im Winter auf der Straße schlafen muss. Wir haben jetzt schon einige, die darauf warten, dass wir öffnen, die bleiben den ganzen Winter bei uns.“