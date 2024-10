Was bedeutet es eigentlich, eine Österreicherin oder ein Österreicher zu sein? Welche Parameter entscheiden, wer dazugehört und wer nicht? Die österreichische Gesellschaft wird jährlich vielseitiger, Menschen aus der ganzen Welt haben in dem Land im Zentrum Europas eine neue Heimat gefunden. So lebten mit Stichtag 1. Jänner 2,038 Millionen Menschen mit ausländischem Geburtsort in Österreich, 22,3 Prozent der Gesamtbevölkerung. 2019 waren es noch 2,7 Prozent weniger, ergab eine Erhebung der Statistik Austria in Zusammenarbeit mit dem Österreichischen Integrationsfonds. Die Zahlen berufen sich dabei auf Personen, die bereits seit mindestens drei bis sechs Monaten ihren Hauptwohnsitz in Österreich haben, Flüchtlinge wurden dabei nicht inkludiert.