„Willkommen in Kärnten“ - der Schriftzug, mit dem Reisende auf den Autobahnen bei der Ein- oder Durchfahrt begrüßt werden, gilt nicht nur Touristen. Tausende kommen jährlich, um in Kärnten zu bleiben, wie einer Studie des Österreichischen Integrationsfonds (ÖIF) zu Migration und Integration in Kärnten zu entnehmen ist.