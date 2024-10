Die Kultur hat sich früh in sein Leben geschlichen und ihn nicht mehr losgelassen. Otto Köhlmeier, jüngst 75 Jahre alt, hat noch immer einen starken Motor und bringt 2025 ein neues Herzensprojekt auf die Bühne. Nach der Matura wanderte der gebürtige Vorarlberger, der mit Schriftsteller Michael Köhlmeier verwandt ist, in die Steiermark aus und begann mit einem Tanz-Studium, um Gymnastiklehrer zu werden. Doch bald entdeckte er die Liebe zur Bühne als Schauspieler und Regisseur und wechselte das Fach. 1976 gründete Köhlmeier eine der ersten freien Theatergruppen, das Ensemble „theaterarbeiterkollektiv“, mit dem er zehn Jahre lang politisches Theater machte. „Wie viele andere haben wir als wilde 68er versucht, die Welt zu retten, sie vor Krieg zu schützen und Gutes zu tun. Denn Kunst ist immer ein Sprachrohr zur Veränderung der Welt. Wenn sie nichts verändern will, ist es keine Kunst“, so der Köhlmeier.