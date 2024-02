„Vielen älteren Menschen, die längst im Pensionsalter sind, fehlt es an Angeboten im Sinne von geistiger, künstlerischer und kultureller Herausforderung. Ich bin selbst in der Situation“, sagt der Kunstschaffende Otto Köhlmeier. Damit spielt er auf den Umstand an, dass sich die Beschäftigungsmöglichkeiten älterer Menschen oft auf Pensionistenfeiern, gelegentliche Besuche im Buschenschank oder Karten- und Kegelspiele beschränken.