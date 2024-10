„Wirtschaft, Politik und Gesellschaft leben von einem: der Begegnung“, hieß es noch in der Einladung zum vierten Urmeer-Forum unter Regie von Franz Grossauer. Er hatte am Mittwoch in seinen „Fischwirt“ in die Südsteiermark geladen – es sollte die letzte große Veranstaltung in diesem Lokal sein. Denn im Rahmen der Netzwerk-Veranstaltung gab der Grazer Gastro-Multi und Pächter des „Fischwirts am Urmeer‘‘ den Rückzug von der Weinstraße bekannt. Eine Nachricht, die vielen Stammgästen des gastronomischen Hotspots freilich gar nicht schmeckt.