Sie sind die Granden der steirischen Weinszene. Manfred Tement (64) und Willi Sattler (65) sind seit Jugendtagen freundschaftlich verbunden, auch wenn man heute weinmäßig im Wettbewerb zueinander steht. Was beide durchaus positiv sehen. Die erfahrenen Kult-Winzer gelten als Pioniere und Wegbereiter des steirischen Weinbaus, mit ihren Visionen prägen sie seit Jahrzehnten die weiß-grüne Weinszene und sind maßgeblich am Höhenflug der Steirer in der Wein-Welt beteiligt. Ihre Betriebe zählen zu den international bekanntesten österreichischen Weingütern, mit ihren Söhnen keltern Tement und Sattler Sauvignons von Weltrang.