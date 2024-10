Wenn ein Musiker in einem Blasorchester eine Partitur erhält, die er ausführen soll, können sich viele Fragen auftun: Wer hat sie veröffentlicht, gibt es Abweichungen vom Original, wer ist der Komponist, warum hat er dieses Werk geschrieben? Die Blasmusikforschung strebt danach, sie zu beantworten. Sie ist eine vergleichsweise junge Disziplin. Ihren Ausgang genommen hat alles in den 1960er-Jahren im deutschen Sindelfingen, die Internationale Gesellschaft zur Erforschung und Förderung der Blasmusik (IGEB) wurde 1974 in Graz an der damaligen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst gegründet.