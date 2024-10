Eigentlich sollte es eine Aussprache zwischen den beiden Chefs und ihrem Mitarbeiter werden. Geendet hat es für den Seniorchef auf einer Raststation in Deutschfeistritz Mitte März mit fünf Messerstichen, die für ihn lebensbedrohlich waren. Jener 56-jährige Ungar, der für diese Tat verantwortlich ist, muss sich am Dienstag am Grazer Straflandesgericht wegen Mordversuchs verantworten.