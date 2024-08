„Ich bleibe dabei“, sagte heute, Donnerstag, der Angeklagte (45) im Mordprozess am Straflandesgericht Graz: „Ich habe gar nicht bemerkt, wie oft ich zugestochen habe. Und ich habe auch nicht gezielt zugestochen.“ Dem Mann aus Graz-Umgebung wird wie berichtet vorgeworfen, dass er am 8. März im Streit auf den Ehemann seiner Freundin eingestochen hat. Er verteidigt sich damit, dass er sich gegen den kräftigeren Ehemann nur in Notwehr verteidigt hat.