Nicht mehr lang, dann steht der Skiwinter vor der Tür. Österreichs größter Skiverbund, der Ski Amadé hat sich mit seinen fünf Regionen, darunter der steirischen Schladming-Dachstein-Region, bereits in Stellung gebracht. „Wir haben 96 Millionen Euro für die kommende Wintersaison investiert, um das Skierlebnis für unsere Gäste weiter zu verbessern“, sagt Ski-Amadé-Präsident Daniel Berchthaller, der im Brotberuf Geschäftsführer der Reiteralm ist, bei einem Pressegespräch. Neben Qualitätsverbesserungen bei den Beschneiungsanlagen dürfen sich Skifahrerinnen und Skifahrer auf neue Lifte freuen. So wurde am Hauser Kaibling die veraltete Quattralpina-Bahn gegen die „leistungsstärkste“ Sesselbahn der Steiermark ausgetauscht: Eine 8er-Sesselbahn befördert künftig 3600 Personen pro Stunde in 4,5 Minuten auf das Senderplateau auf 1870 Meter. Auch die neue 10er-Kabinenbahn Rohrmoos I soll im Skigebiet Planai Hochwurzen für mehr Komfort sorgen: So können die Gäste ihre Ski direkt in die Panorama-Gondeln mitnehmen und dort abstellen.