Am Sonntag wurde die Skisaison in Salzburg spontan eröffnet: Aufgrund der großen Neuschneemengen wurde am Hochkeil, der sich auf 1782 Metern Höhe beim Arthurhaus in Mühlbach am Hochkönig befindet, eine Piste präpariert. Der Schlepplift war bereits am vergangenen Sonntag mehrere Stunden in Betrieb, und das Interesse war so groß, dass er am Montag nochmals in Betrieb genommen wurde. Das berichtete der ORF.

„So früh im Jahr hat es das noch nie gegeben“, sagt der Betreiber des Skigebiets Peter Radacher gegenüber „Salzburg24“. Schneekanonen sollen nicht zum Einsatz gekommen sein, die Piste sei ausschließlich mit Naturschnee präpariert worden.

Situation in Salzburgs Bergen ist kritisch

Abseits dieser präparierten Piste gilt es aber zu beachten, dass die Bergrettung Salzburg vor erhöhter Lawinengefahr aufgrund starken Schneefalls und Windverfrachtungen warnt. Skitouren und Wanderungen im schneereichen Hochgebirge sollten dringend vermieden werden, da der Neuschnee keine stabile Bodenbindung hat. Auch auf Forst- und Wanderwegen besteht die Gefahr von Schneerutschen. Selbst in gesicherten Skigebieten können Bäume durch die Schneelast umstürzen. Hobbysportler sollten die Warnungen ernst nehmen und keine Risiken eingehen.