Die Wetterabkühlung an diesem Wochenende und die immer noch präsenten Bilder von Sturm und Hochwasser dürften bei nicht wenigen den Eindruck erzeugen, der heurige September sei in Summe eher unterkühlt verlaufen. Doch die Messdaten zeigen: Das Gegenteil stimmt. Zwar ist der September 2024 in der Steiermark nicht auf Temperatur-Rekordkurs. Allerdings fällt der zu Ende gehende Monat bislang trotz der kalten Unwetterwoche durch das Italientief in Summe wärmer aus als der September-Durchschnitt der vergangenen 30 Jahre. Und nicht nur das: Das gesamte bisherige Jahr ist im Land mit großem Abstand wärmer verlaufen als alle vorhergegangenen seit Messbeginn.