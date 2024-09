Der große Regen ist vorbei, die Wassermassen ziehen sich langsam wieder in die Flussbetten zurück. Was bleibt, ist das große Aufräumen und die Frage, welche Lehren sich aus dem Hochwasser ziehen lassen, das an etlichen niederösterreichischen Messstellen die Jahrhundertmarken überschritten hat. Mehrere Schutzbauten waren überfordert, Dämme brachen, politisch ist rasch der Ruf nach einem Ausbau der Wälle und Rückhaltebecken laut geworden.