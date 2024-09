Es ist ein erschreckendes Video. Wassermassen bahnen sich den Weg durch die Landschaft. Der Haslauerbach im Haslauergraben droht wieder einmal über die Ufer zu treten, wie schon so oft in den 2000er-Jahren. Das Kuriose daran: Seit 2007 kennt man einen offiziellen Projekt-Plan, wie man Menschen, Gebäude und Landschaft schützen könnte. Seit 2007 sind mehrere Pläne dazu erstellt worden. Seit Jahren ist die Finanzierung, so erklärt man, fix.



Das Video vom Haslauerbach datiert vom letzten August. Es ist bisher pures Glück, dass nichts Schlimmeres geschehen ist. Aber die Furcht bleibt, wie in vielen anderen Gemeinden der Steiermark, die mit ähnlichen Problemen konfrontiert sind.



Die Hintergründe dieser Entwicklung sind beunruhigend und zeigen einmal mehr, wie die Bundespolitik den Gemeinden in den Ländern mit ihren Grundsatzentscheidungen das Leben und das Überleben schwer macht. Dazu kommt, dass die Ressourcen, die hier eingesetzt werden, angesichts des Klimawandels und der Unwetter-Katastrophen einfach nicht mehr ausreichen.