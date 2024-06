So kann das doch nicht stimmen: Das war die Reaktion nicht weniger Steirerinnen und Steirer auf die jüngsten Daten von Geosphere Austria. Demnach war der meteorologische Frühling (die Monate März bis Mai) in Österreich und der Steiermark der heißeste jemals aufgezeichnete – und selbst der ziemlich verregnete Mai für sich genommen soll in Summe wärmer gewesen sein als im langjährigen Schnitt üblich (wir berichteten). Wie kommt so ein Ergebnis zustande, wo uns das Wetter doch seit Wochen eher unterkühlt erscheint?