Es umfängt einen gleich: Das Gefühl, hier wird Landwirtschaft so betrieben, wie man sich das wünschen würde. Bei der Familie Zirkl in einem kleinen Tal in der Gemeinde Empersdorf südlich von Graz ist alles überschaubar, geht seinen ruhigen Gang, die Vielfalt an Tieren und Pflanzen im ruhigen herbstlichen Wetter lädt zum Verweilen ein.