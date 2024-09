Der weststeirische Freiheitliche Markus Leinfellner ist seit Juli Nationalratsabgeordneter. Doch kurz vor seiner zweiten Sitzung am Mittwoch – der letzten regulären in dieser Gesetzgebungsperiode – beschäftigte der Steirer den Immunitätsausschuss. Der tagte inzwischen, wie Obfrau Selma Yildirim (SPÖ) der Kleinen Zeitung bestätigte. Die heikle Causa landet noch am Mittwoch im Parlament zur Beschlussfassung.