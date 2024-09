500 Millionen Euro weniger als noch vor eineinhalb Jahren gedacht. Das ist die Situation, mit der sich die steirischen Gemeinden arrangieren müssen. Es geht dabei um die Ertragsanteile, also jenes Geld, das die Gemeinden aus dem allgemeinen Steuerkuchen vom Bund im Rahmen des Finanzausgleiches bekommen. Diese Ertragsanteile sind die tragenden Säulen der einzelnen Budgets, in Graz machten sie zuletzt zum Beispiel knapp 470 Millionen Euro oder 42 Prozent der operativen Einnahmen aus; in anderen Gemeinden mit weniger Kommunalsteuereinnahmen kann der Anteil noch deutlich höher sein.