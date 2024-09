Während der Fashion Week ist in der Modemetropole New York eine Woche lang die Elite der Designwelt zu Gast. Models reisen aus allen Ecken des Globus an, um die Chance zu erhalten, die Kreationen bekannter Designer über den Laufsteg tragen zu dürfen. Mit Bernhard Widmoser und Sabrina Pfeifer waren auch zwei steirische Models zu Gast in der US-Metropole, eine Premiere für die beiden. „Man spürt in ganz New York, dass Fashion Week ist. An jeder Ecke entdeckt man Veranstaltungen, mitten in der Stadt wurden Laufstege für Shows hergerichtet, es ist ein wirklich besonderes Flair“, schwärmt Pfeifer am Telefon. Sechs Stunden Zeitunterschied trennen sie und die Steiermark, während hier bereits der erste Nachmittagskaffee gebrüht wird, geht es für sie und Widmoser später noch für ein morgendliches Workout in den Central Park.