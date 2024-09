Ein Bootcamp. Diesen Ausdruck, der sonst im Militär, Strafvollzug oder Fitnessbereich zum Einsatz kommt und ein hartes, intensives Training beschreibt, benutzt Sandy Wiedermann für ihre Vorbereitung auf die New York Fashion Week. Diese findet aktuell seit Mittwoch in der US-amerikanischen Mode-Metropole statt und dauert noch bis 11. September. Von Freitag bis Sonntag wird die Klagenfurterin Teil davon sein. „Ich bin stolz darauf, Teil dieser globalen Modewelt zu sein. Es ist eine unglaubliche Ehre, mit so vielen talentierten Stylisten aus der ganzen Welt zusammenzuarbeiten“, freut sich die 38-Jährige.