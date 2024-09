Im vergangenen Herbst kam es in der Steiermark zu mehreren Frauenmorden. Auffällig: Keine einzige der Frauen hat sich zuvor an das Gewaltschutznetzwerk in der Steiermark gewandt. „Wir sind mit unserem Gewaltschutz europaweit im Spitzenfeld, trotzdem haben wir eine enorme Zahl an Frauenmorden, da kann etwas nicht stimmen. Wir sehen, dass die Frauen die Angebote einfach nicht rechtzeitig kennen“, sagt Michaela Gosch, Geschäftsführerin der Frauenhäuser Steiermark.