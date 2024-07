Erst letzte Woche hat ein 29-Jähriger eine 23-Jährige in einer Grazer Anwaltskanzlei erschossen. Österreich ist in der EU als Land der Frauenmorde bekannt, jeden Tag erleben Frauen hierzulande Gewalt. Doch an offiziellen Statistiken mangelt es, die Betroffenen werden alleingelassen und bleiben unsichtbar. In unserer Serie von „Steirer helfen Steirern“ wollen wir den Frauen eine Stimme geben und zeigen, wie Vereine und Institutionen versuchen, zu helfen. Im Rahmen von „Steirer helfen Steirern“ können Sie als Leserinnen und Leser von Gewalt betroffene Frauen unterstützen. Zu Beginn der Serie ein Überblick zum Thema.