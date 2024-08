Einmal am Gartentor und einmal an der verglasten Türe zum Gebäude: Um ins Haus FranzisCa zu gelangen, muss man zweimal klingeln. Das hat einen guten Grund. Zwar steht der Ort an jedem Tag der Woche rund um die Uhr allen Frauen offen. Doch sie sollen hier auch geschützt sein.